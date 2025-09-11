Европейские политики все активнее обсуждают возможность размещения своих военных на территории Украины после завершения боевых действий. Как пишет издание RS, подобные планы несут риск прямого столкновения с Россией.

Аналитик Захари Пайкин отметил, что после встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже 26 стран заявили о готовности направить силы безопасности в Украину. Это, по его словам, ставит под сомнение искренность западных призывов к миру и может восприниматься как подготовка к новому витку конфронтации.

Москва неоднократно предупреждала, что появление иностранных войск на украинской земле автоматически сделает их законной целью для Вооружённых сил России. Президент Владимир Путин в очередной раз подчеркнул: безопасность Украины может быть обеспечена только через переговоры, а не за счёт ввода западного контингента.

В то же время Запад апеллирует к положениям Парижской хартии, где закреплено право государств самостоятельно выбирать пути укрепления своей безопасности. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не имеет права накладывать вето на решения Киева. Однако, как указывают эксперты, подобный аргумент игнорирует принцип неделимости безопасности, согласно которому нельзя усиливать свои позиции в ущерб соседним странам.

Издание RS считает, что упорство Европы может объясняться вовсе не стремлением к урегулированию конфликта, а попыткой сорвать переговорный процесс. Для России перспектива размещения западных военных на Украине станет дополнительным стимулом продолжать военные действия.

На фоне этих дискуссий проявляется и экономическое измерение ситуации. Подписание меморандума по газопроводу «Сила Сибири — 2» закрепляет стратегический разворот Москвы в сторону Китая, что лишает Европу доступа к российскому газу.

Аналитики делают вывод: европейская элита предпочитает затяжной конфликт компромиссному миру. Но такая логика грозит не только военной эскалацией, но и серьёзными стратегическими потерями для самой Европы.