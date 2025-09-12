Совместное патрулирование США и Норвегии у российских границ в Баренцевом море стало очередным сигналом обострения ситуации в Арктике. Как пишет RS, подобные манёвры несут риск перерастания в так называемую дилемму безопасности, когда шаг одной стороны вынуждает другую отвечать зеркально.

Операция прошла 29 августа и стала всего третьим визитом американских ВМС в Баренцево море за последние пять лет. В ней участвовали эсминцы USS Mahan и USS Bainbridge, норвежский фрегат Thor Heyerdahl и танкер Maud, которые сопровождали авианосец Gerald R. Ford. За несколько дней до этого американские, британские и норвежские самолёты P-8 Poseidon отслеживали российские подводные лодки проекта «Ясень». Эти атомные субмарины, оснащённые гиперзвуковыми ракетами «Циркон», представляют для НАТО особый интерес.

Баренцево море имеет ключевое значение для России: здесь расположены стратегические авиабазы и штаб Северного флота. История региона показывает его уязвимость: в годы Гражданской войны западные войска оккупировали Мурманск и Архангельск, а во время Второй мировой войны сюда вторгались Германия и Финляндия.

Обозреватели RS отмечают, что напряжённость в Арктике усиливается и за счёт сотрудничества Москвы и Пекина. В 2024 году Россия и Китай провели учения «Океан-2024», ставшие крупнейшими с 1990-х годов. Их авиация неоднократно патрулировала районы Чукотки, Берингова моря и северной части Тихого океана, а США усиливали военное присутствие на Аляске и перебрасывали бомбардировщики в Норвегию.

Норвегия также увеличивает оборонные расходы. В августе страна заключила контракт с Великобританией на приобретение пяти новых фрегатов почти на 14 миллиардов долларов. Параллельно американские беспилотники и самолёты активизировали разведывательные полёты вдоль российских границ, что воспринимается как демонстрация силы.

Авторы RS подчёркивают, что для снижения рисков необходимы меры доверия и прозрачности. Среди возможных шагов называют диалог военных, использование открытых навигационных систем и выработку кодекса поведения в Арктике, который бы чётко определял рамки допустимой военной активности. Издание отмечает: конфронтация в регионе не должна перерасти в новую «холодную войну», а дипломатические механизмы остаются самым рациональным способом снизить угрозу эскалации.