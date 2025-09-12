Российский беспилотник-разведчик зафиксировал последствия применения тяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 по позициям украинских войск в Волчанске. Кадры, опубликованные после удара, показывают масштабы разрушений в городе, который за время продолжительных боёв и артиллерийских обстрелов практически перестал существовать. Пишет Российская газета.

По сообщениям, взрыв оставил картину, напоминающую последствия применения оружия массового поражения. Из разрушенных многоэтажных домов торчат обломки, похожие на выбитые зубы. Белый дым от завалов собрался в облако, которое поднялось в небо в виде гигантского гриба.

Несмотря на разрушения, бои за город продолжаются. По данным с фронта, подразделения Вооружённых сил России зачистили правобережную часть Волчанска. Украинские войска удерживают отдельные опорные пункты вдоль автотрасс, активно минируют подступы и вводят в бой резервы, перебрасываемые из Харькова.

Ситуация в городе остаётся напряжённой: ожесточённые столкновения сопровождаются применением тяжёлой авиации и артиллерии, что ещё больше усугубляет картину разрушений.

