В Сети появилось видео, снятое российскими военнослужащими внутри трубопровода. На кадрах видно, как бойцы ползком передвигаются по трубе диаметром около 50 сантиметров. Для перевозки военного снаряжения они используют самодельную тележку на колесах.

Как напоминает «Военная хроника», подобные методы уже применялись во время операции «Поток» при освобождении Суджи в Курской области. Тогда около 800 российских бойцов проникли в тыл группировки ВСУ через газопровод Уренгой — Помары — Ужгород. Неожиданное появление штурмовых групп из-под земли стало полной неожиданностью для украинских подразделений. Деморализованные и застигнутые врасплох бойцы ВСУ покинули территорию, оставив российский город.

Авторы «Военной хроники» отмечают, что если новое видео действительно отражает подготовку или часть реальной операции, то речь может идти о повторении сценария, использованного в рамках операции «Поток».

Следует учитывать, что под крупными городами Донбасса — Славянском, Краматорском, Константиновкой и Красноармейском (Покровском) — проходит сеть магистральных газопроводов. Это даёт российским подразделениям возможность использовать подземные коммуникации для скрытного передвижения и внезапного выхода в нужных точках, что делает такие операции особенно опасными для противника.