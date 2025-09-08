Подразделения российской группировки войск «Центр» продолжают наступление на Красноармейском (Покровском) направлении, выбивая украинские силы с укрепленных рубежей. По данным пресс-центра, активные боевые действия ведутся в районах Троянды и Чунишино, а также в пригородах Родинского, куда штурмовые группы заходят с северной и восточной стороны.

В населённых пунктах Новое Шахово и Вольное российские бойцы отразили атаки противника и закрепились на занятых позициях, нанеся значительные потери украинским подразделениям. В Днепропетровской области продолжаются ожесточённые бои: с северной окраины Удачного противник постепенно вытесняется, большая часть населённого пункта Муравка находится под контролем штурмовых подразделений, а мотострелковые части развивают наступление в сторону Новопавловки.

В пресс-центре группировки «Центр» подчеркнули, что удерживать оборону на окраинах Покровска украинским силам становится всё сложнее. Особое внимание обращается на активное использование российской армией пехоты и FPV-дронов, что существенно осложняет действия противника.

По уточнённым данным, потери ВСУ на этом участке фронта составили до 460 военнослужащих. Кроме того, уничтожены три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Украинская сторона вынуждена признавать усиление российской армии на Красноармейском направлении, что делает удержание Покровска всё более затруднительным.