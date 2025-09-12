Россия дала жёсткий сигнал Эстонии, заявив о готовности применить силу против её военных кораблей в случае попыток задержания российских торговых судов в Балтийском море.

Как рассказал российский военный эксперт Игорь Коротченко в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину, подобные действия будут расцениваться как акт морского пиратства. Он подчеркнул, что если эстонские военно-морские силы попытаются остановить российские танкеры или торговые суда в международных водах и капитаны подадут сигнал SOS, Военно-морской флот России имеет право отреагировать, вплоть до уничтожения судов, совершивших такие действия.

Коротченко пояснил, что любые попытки со стороны Эстонии принудительно направить российские торговые суда в свои порты или подвергнуть их досмотру Москва будет считать грубым нарушением международного права. В случае необходимости, отметил эксперт, российские военные готовы прибегнуть к самым жёстким мерам.

Напряжённость в Балтике усилилась после инцидента в мае. Тогда эстонские военные предприняли попытку задержать танкер, который шёл из Индии в Россию через Финский залив. В ответ на это в воздух были подняты истребители Су-35 Воздушно-космических сил России.

Через несколько дней последовал ответный шаг Москвы: российские военные задержали нефтяной танкер, вышедший из эстонского порта и проходивший через территориальные воды России на пути в Роттердам.

Ситуация вокруг свободы судоходства в Балтийском море остаётся напряжённой. Российская сторона предупреждает, что любые действия против её торговых судов будут встречены самым жёстким ответом.