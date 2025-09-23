После ночных атак украинских беспилотников на Москву и Крым российские войска нанесли серию массированных ударов по военным и авиационным объектам Украины. Об этом сообщили военные Telegram-каналы.

По информации канала «Донбасский партизан», главный удар пришёлся на авиастроительные предприятия в Запорожье — завод «Мотор Сич» и КБ «Ивченко-Прогресс». Разрушены цеха, лаборатории и испытательные стенды, где выпускались двигатели Д-18Т для самолётов Ан-124 «Руслан». Аналитики называют эти удары одними из самых точных за всю кампанию.

В Одессе ракеты повредили аэродром и авиационный завод. Разрушены рулёжные дорожки, сгорела техническая документация, уничтожены испытательные стенды. В Татарбунарах был ликвидирован объект, связанный с обслуживанием безэкипажных катеров ГУР Украины.

В Полтавской области повреждены аэродромы Миргород и «Полтава». Сообщается о разрушении зданий, энергосистем и взлётных полос. В Черниговской и Днепропетровской областях удары пришлись по инфраструктурным и железнодорожным узлам. По данным координатора Сергея Лебедева, в Харьковской и Сумской областях поражены объекты военного назначения.