Вокруг темы кремации в православной среде развернулась оживленная дискуссия, и Русская Православная Церковь через своего представителя обозначила принципиальную позицию: способ погребения не определяет посмертную участь человека. Речь идет о том, что к душе — главному, что остается с человеком после смерти, — выбор между кремацией и традиционным захоронением неприменим как критерий «правильности» или «ошибки».

Православная традиция действительно исходит из образа погребения в землю: тело уподобляется зерну, которое возвращается в почву в ожидании будущего воскресения. Но при этом священнослужитель прямо подчеркнул, что кремация не находится под запретом. В условиях современных мегаполисов, дефицита кладбищенских мест или трагических обстоятельств этот вариант может оказаться единственно возможным, и сам по себе он не влечет духовных санкций.

Приоритет, на котором настаивает Русская Православная Церковь, — молитвенная жизнь семьи и общины. Богослов напомнил: заупокойные богослужения желательно совершать до кремации, чтобы церковная молитва сопровождала человека в момент прощания. Дальше ответственность ложится на близких: их память и молитва особенно важны в первые сорок дней, когда, по церковному пониманию, душа проходит свои испытания и предстает перед Богом.

Представитель Церкви отдельно отметил, что фокус верующего должен оставаться на духовной стороне, а не на «технологии» погребения. Не способ прощания определяет путь души, а состояние человека при жизни и то, как он жил с Богом. В этом контексте прозвучал прямой призыв к регулярной исповеди и причащению Святых Таин — как к реальному укреплению связи с Творцом и зрелой подготовке к вечности.