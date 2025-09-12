Разбившийся 11 сентября украинский истребитель Су-27 мог иметь целью Запорожскую атомную электростанцию. Такое предположение в беседе с aif.ru высказал заслуженный военный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов.

По официальным сообщениям, на запорожском направлении во время выполнения боевого задания потерпел крушение самолёт Воздушных сил Украины, пилот погиб. Попов отметил, что не исключено, что машина пыталась атаковать Запорожскую АЭС.

«Истребитель мог пытаться работать по Запорожской атомной электростанции. То есть не исключено, что враг её таким образом со всех сторон обрабатывает. Все понимают, какой это дорогой и опасный объект, и если что-то случится, шум будет на всю Европу, на весь мир», — заявил генерал-майор.

Он подчеркнул, что безопасности станции уделяется повышенное внимание. Объект прикрыт системой ПВО, находится под охраной и постоянным контролем специалистов МАГАТЭ.

Попов добавил, что в условиях украинского командования даже военный пилот, понимая последствия удара по такому объекту и не желая этого делать, будет вынужден выполнить приказ, если он поступит.

По словам эксперта, именно поэтому российская сторона рассматривает Запорожскую АЭС как объект, требующий максимальной защиты и международного контроля.