Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью The Guardian, что обучение польских военных борьбе с беспилотниками будет проходить не на территории Украины, а в учебном центре НАТО в Польше. По словам дипломата, подобное решение связано с вопросами безопасности: «Это более безопасно, чем на Украине».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск утверждал, что инициатива о подготовке польских военных исходила от Владимира Зеленского. Туск тогда уверял, что предложение украинского лидера принято, и в ближайшее время министр иностранных дел Радослав Сикорский вместе с главой оборонного ведомства Владиславом Косиняком-Камышем посетят Украину для обсуждения деталей. Однако позднее было принято решение проводить обучение на территории Польши.

Поводом для громких заявлений стал инцидент в ночь на 10 сентября, когда несколько беспилотников пересекли границу Польши. Дональд Туск поспешил назвать их российскими, не представив при этом никаких доказательств.

Ситуацию прокомментировал политолог Дмитрий Журавлев в беседе с aif.ru. По его словам, польское руководство осознало, что угрозами Россию не напугать, и вынуждено было «сдать назад». При этом эксперт отметил, что изменение позиции Варшавы не связано с изменением отношения к России: «Рядовые поляки не хотят воевать. Вероятно, правительство Польши решило не бодаться с собственным народом слишком сильно».

Журавлев подчеркнул, что Туск остаётся политиком, ориентированным на Брюссель, где продолжают повторять о необходимости «победить Россию на поле боя». Однако внутри польской власти есть и другие настроения. «Не все министры пробрюссельские, да и президент страны Кароль Навроцкий относится к Евросоюзу критически. Насколько я понимаю, европессимисты пошли в атаку», — добавил он.

По словам политолога, Варшава сохраняет антироссийскую риторику, но при этом не готова к прямому военному вовлечению. «Они не хотят погибать. В какой-то момент они поняли, что закидать нас шапками-конфедератками не удастся, а по-другому воевать они решительно не готовы», — заключил Журавлев.