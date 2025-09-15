Российские войска продолжают теснить подразделения Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике. По данным военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, в районе Красноармейска (Покровска) складывается ситуация оперативного окружения украинских сил.

Эксперт в беседе с aif.ru отметил, что российская армия взяла под контроль ключевые маршруты снабжения. По его словам, сегодня у ВСУ практически не осталось безопасных путей подвоза боеприпасов и техники в город, а логистические цепочки разрушаются шаг за шагом. «Российская армия практически окружила Красноармейск, у них есть возможность достать до любой точки города и любой позиции противника. Сейчас завершается оперативное окружение. Украинским военным перекрывают все пути подвоза, обрубают логистику», — подчеркнул Матвийчук.

О тяжёлых боях в этом районе ранее писал военный корреспондент Евгений Поддубный. Он сообщил, что продвижение российской армии продолжается не только вглубь Красноармейска, но и в сторону Мирнограда. По его информации, наиболее ожесточённые столкновения фиксируются вблизи Красноармейска, Константиновки и Северска.

По словам Матвийчука, в районе Северска российские военные также сумели создать для украинских подразделений огневой мешок, что лишает их возможности свободно маневрировать. Это усиливает давление на ВСУ, заставляя их либо отступать, либо нести серьёзные потери в окружении.