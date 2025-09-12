Политолог Ростислав Ищенко в комментарии изданию «Военное дело» заявил, что ситуация с беспилотниками, пересекшими границу Польши, себя исчерпала. По его словам, дальнейшее развитие событий уже не связано с самим инцидентом, а будет зависеть исключительно от политического решения.

Эксперт обозначил два возможных сценария. Первый — Варшава объявляет о начале войны с Россией, мотивируя это необходимостью защиты. Второй — польские власти закрывают тему до того, как она приведет к серьёзной эскалации и возможному прямому столкновению. Однако Ищенко подчеркнул: Польша не намерена вступать в вооружённый конфликт с Москвой. Все заявления уже прозвучали, а ключевая инициатива сейчас находится в руках США.

Он напомнил, что польские политики и раньше утверждали о «российской угрозе» для Польши и Европы, и для подобных заявлений не требовались никакие инциденты с беспилотниками. С точки зрения информационного эффекта, провокация с дронами больше не приносит выгоды, поэтому вопрос теперь исключительно в политической плоскости.

По мнению Ищенко, у Европы нет ни ресурсов, ни политической воли для начала войны с Россией, поэтому наиболее вероятным сценарием станет постепенное затухание ситуации. Он также провёл параллель с событиями в Буче, когда эмоциональный эффект сохранялся лишь до тех пор, пока существовала готовность предпринимать реальные шаги.

Если конкретных действий не последует, тема дронов в Польше утратит смысл. А если планируется эскалация, обсуждения также становятся излишними, поскольку остаётся лишь прямой переход к военному противостоянию. Именно в этом, как отметил эксперт, заключается главный политический выбор, стоящий сегодня перед Западом.