Российский политолог Алексей Чеснаков заявил о начале нового этапа конфликта на Украине, в ходе которого снимаются ограничения на жесткие удары. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, отправной точкой стал недавний комментарий президента США Дональда Трампа. Американский лидер пожелал удачи обеим сторонам, фактически устранившись от попыток урегулировать ситуацию. Чеснаков отметил, что ранее жесткие удары на фоне мирных инициатив выглядели бы неуместными, но теперь подобных ограничений больше нет.

Политолог подчеркнул, что Вашингтон сознательно выбрал позицию стороннего наблюдателя, рассчитывая вмешаться позже. По его словам, Трамп надеется, что после очередного витка эскалации стороны сами убедятся в невозможности достичь победы исключительно военными методами. Тогда, как считает Чеснаков, США смогут вернуться в роль посредника и предложить свои услуги.

Эксперт обратил внимание и на сроки. По его прогнозу, нынешняя логика развития событий приведет к тому, что специальная военная операция продолжится как минимум еще полгода. Он ожидает проведение российскими войсками как зимней, так и последующей летней кампании.