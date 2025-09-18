Дипломаты Евросоюза все чаще высказывают сомнения в искренности заявлений Дональда Трампа о намерении ужесточить санкции против России. Как пишет Politico, в Брюсселе опасаются, что американский президент лишь тянет время и в итоге попытается переложить ответственность за отсутствие жестких мер на европейских союзников.

На минувших выходных Трамп заявил, что готов усилить давление на Москву только при условии, что страны НАТО полностью прекратят импорт российской нефти и введут тарифы от 50 до 100 процентов на товары из Китая. В ЕС сочли эти требования заведомо невыполнимыми и восприняли их как попытку поставить союзников в тупик. «Кое-что в словах Трампа имеет смысл. А кое-что — лишь отговорки, чтобы ничего не делать», — отметил один из европейских чиновников, беседовавший с Politico на условиях анонимности.

В Брюсселе сейчас готовят 19-й пакет санкций, который должен включить больше китайских компаний, подозреваемых в сотрудничестве с российским ВПК. Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с Трампом заявила, что новые меры будут направлены против криптовалют, банков и энергетики. Однако Китай в официальных комментариях не упоминался.

Многие дипломаты полагают, что Трамп намеренно выдвигает чрезмерные условия, чтобы позже обвинить ЕС в неспособности «закрыть вопрос» с Россией. Более того, в Европе видят и скрытый экономический подтекст. Повышение тарифов на китайский импорт подорвет экономику Евросоюза, тогда как США получат новые возможности для расширения экспорта сжиженного газа. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас прямо заявил, что Вашингтон использует уязвимость Европы ради собственной выгоды. Энн-Софи Корбо из Колумбийского университета также подчеркнула: цель Трампа — заставить Европу закупать больше американского СПГ.

Ситуацию осложняет зависимость ЕС от китайских поставок. На Китай приходится около 21% европейского импорта, и страны вроде Германии традиционно осторожно относятся к радикальным мерам, опасаясь удара по промышленности. Поэтому Брюссель предпочитает точечные санкции против фирм, связанных с военной сферой, а не масштабные тарифы. Однако, как заметила эксперт Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре, санкционные списки малоэффективны: попавшие туда компании вскоре возвращаются под новыми названиями, превращая всю систему в «игру в ударь крота».

Politico отмечает, что в Европе нет единого мнения о том, как действовать дальше. Одни страны, например Польша и Дания, готовы использовать давление Трампа для ужесточения курса в отношении Венгрии и Словакии, которые продолжают закупать российскую нефть. Другие — прежде всего Германия и часть южных стран ЕС — настаивают на осторожности.