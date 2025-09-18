Оборона украинских войск в Покровске (ранее Красноармейск) стремительно теряет устойчивость под натиском российских подразделений. Об этом в комментарии для aif.ru заявил военный блогер и аналитик Юрий Подоляка.

По его словам, ситуация на этом участке фронта развивается быстрее, чем ранее в районе Купянска. Линии обороны ВСУ в Покровске, как отметил эксперт, буквально «трещат по швам» и не выдерживают давления российских штурмовых частей.

На проблемное положение украинских сил указывали и западные источники. В частности, телеканал Sky News сообщал, что удержать Покровск на длительное время украинская армия не сможет и в конечном итоге будет вынуждена оставить город под натиском российских атак.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с журналистами подчеркнул, что самые ожесточенные бои сегодня идут на трёх направлениях: в районах Купянска, Покровска и под Херсоном. По его словам, именно там сейчас концентрируются основные усилия обеих сторон.