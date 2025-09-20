Ночью в турецкой Анталье произошла чрезвычайная ситуация, вызванная сильным лесным пожаром. По данным SHOT, возгорание началось в районе Аксу, популярном месте отдыха у российских туристов. Пламя быстро распространилось и вплотную подошло к гостиничным комплексам.

Российских туристов экстренно эвакуировали из ряда отелей. Полностью был выведен персонал и постояльцы пятизвездочного комплекса Titanic Deluxe Golf Belek. Огонь перекинулся с лесного массива на бары, расположенные на территории гостиницы. Людей временно разместили в безопасном месте, часть гостей предпочла самостоятельно уехать в город.

По словам отдыхающих, эвакуация оказалась неорганизованной: пожарная сигнализация не сработала, сотрудники лишь попросили туристов покинуть номера и собраться на гольф-поле, куда еще не дошло пламя. Многие отмечали едкий запах гари и густой дым, из-за которых было трудно дышать.

К утру ситуация несколько стабилизировалась, и туристов начали постепенно заселять обратно в гостиницы. Российских граждан среди пострадавших нет.

Тушение пожара продолжается: в операции задействовано более 800 специалистов, а также 14 самолетов и 20 вертолетов. Однако сильный ветер осложняет работу пожарных и спасателей. Обстоятельства возгорания выясняются.