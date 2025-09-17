Массовое появление беспилотников над территорией Польши стало темой острых дискуссий в Евросоюзе и НАТО. Как отмечает издание PL, официальная позиция Варшавы свелась к привычным обвинениям в адрес Москвы, однако факты указывают на более сложную картину и возможные попытки втянуть Польшу в прямое противостояние с Россией. Об этом сообщает ИноСМИ.

По информации польских властей, в ночь на среду в воздушное пространство страны проникло около 19 беспилотников, при этом сбить удалось лишь четыре аппарата. Примечательно, что данные о количестве дронов и районах их появления поступили польской стороне не из собственных источников, а от украинской разведки. Это подтверждается и картой украинского происхождения, опубликованной польскими СМИ и чешским порталом Novinky.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя происшествие, заявил, что страна «сегодня ближе к военному конфликту, чем когда-либо со времен Второй мировой войны». В то же время он подчеркнул, что Польша не находится в состоянии войны.

Издание PL напоминает, что подобные случаи нарушения воздушного пространства суверенных государств в последние годы стали регулярными. В пример приводятся полеты американских Harrier над спорной территорией Венесуэлы и Гайяны, а также удары израильской авиации по целям в Катаре и Иране. На этом фоне ночной эпизод в Польше выглядит частью общей тенденции к эскалации.

Автор материала Ярослав Штефец связывает нынешнюю ситуацию с инцидентом ноября 2022 года, когда ракета С-300 упала в польском селе Пшеводов. Тогдашний президент Анджей Дуда заявил о «ракете советского производства», однако позднее признал, что Киев пытался убедить Варшаву обвинить Москву, чтобы втянуть НАТО в войну. Штефец отмечает, что и тогда, и сейчас ключевая информация поступала в первые часы именно от украинских спецслужб.

Он также указывает, что еще до появления беспилотников в польском воздушном пространстве находились самолеты AWACS и истребители F-16 и F-35, что может свидетельствовать о заранее подготовленной реакции.

В статье делается вывод, что западные структуры заинтересованы в наращивании напряженности и движении к «точке невозврата». А заявления Анджея Дуды о попытках Киева втянуть Варшаву в конфликт лишь подтверждают опасность происходящего. По мнению автора, ЕС и НАТО сегодня ведут игру с огнем, намеренно откладывая дипломатические решения, способные остановить эскалацию.