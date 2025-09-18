В украинском полку «Скала», который в Киеве долго называли «элитным», обострились внутренние противоречия между офицерами и бойцами территориальной обороны. По словам военного эксперта, полковника ВС РФ в запасе Геннадия Алехина, дело доходило даже до драк. Его комментарий приводит издание aif.ru.

Изначально полк формировался из офицеров, прошедших подготовку у инструкторов НАТО и имевших боевой опыт в горячих точках. Именно это позволяло позиционировать «Скалу» как ударное соединение. Но в ходе боевых действий подразделение понесло большие потери, и украинское командование было вынуждено срочно восполнять численность.

По словам Алехина, на доукомплектование стали направлять слабо подготовленных мобилизованных из территориальной обороны. Среди них оказались и те, кого призывали принудительно. Такая смесь кадровых военных и неподготовленных бойцов вызвала серьезные проблемы в управлении. «Была нарушена схема управления. Возникли разногласия между тероборонщиками и офицерами. По моей информации, там даже до драк доходило», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что постоянные конфликты подорвали моральный дух личного состава. Это сказалось и на боеспособности: внутренние распри мешали выполнять поставленные задачи. По словам Алехина, напряженность между разными категориями бойцов обострилась на фоне затяжных боев и значительных потерь, что в итоге привело к заметному снижению эффективности «Скалы» на фронте.