Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал инцидент с беспилотным аппаратом, зафиксированный 10 сентября на территории Польши. Политик назвал произошедшее «суровым напоминанием» о том, что война уже приблизилась к границам Европы.

В заявлении, опубликованном в социальной сети X (заблокирована в РФ), Орбан подчеркнул необходимость перехода к переговорам для урегулирования российско-украинского конфликта. «Подобные инциденты демонстрируют острую необходимость в проактивном, основанном на переговорах подходе для предотвращения дальнейшего хаоса. Нам нужен мир немедленно, а не эскалация или провокации», — написал венгерский премьер.

Ранее власти Польши обвинили Россию в нарушении её воздушного пространства дронами. Однако в Минобороны РФ опровергли эти заявления, отметив, что российские военные не планировали наносить удары по объектам на польской территории.

Многие эксперты, как западные, так и российские, полагают, что запуск беспилотников осуществлялся украинской стороной в целях провокации. Так, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Владимир Зеленский стремится втянуть НАТО в конфликт, используя подобные инциденты.