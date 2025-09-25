Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева применить дальнобойное оружие США против России. В беседе с «Лентой.ру» депутат отметила, что подобные слова не способствуют переговорам и не имеют под собой реальной основы.

«Он любит поговорить. Жанр у него такой разговорный. Это никаким образом не будет благоприятствовать переговорам. Зачем он это делает, как бы не понятно. Всё равно он это не сделает без Трампа», — сказала Журова.

Поводом для её комментария стало заявление Зеленского, в котором он призвал сотрудников Кремля знать расположение бомбоубежищ. По словам украинского лидера, такие меры потребуются в случае передачи Киеву дальнобойных вооружений американского производства.

Кроме того, Зеленский заявил о своей готовности покинуть пост президента после окончания конфликта. Он добавил, что в случае прекращения огня может дать сигнал парламенту о подготовке к выборам.