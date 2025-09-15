В районе села Среднее под Покровском российские подразделения ликвидировали ещё одного контрактника Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в своём Telegram-канале «Шепот фронта». По его данным, погибшим оказался 19-летний Владимир Мехмет, который вступил в ВСУ в прошлом году. Это уже 31-й военнослужащий, заключивший контракт по программе «18–24» и погибший на фронте. Информацию передаёт АиФ.

Как уточнил Татаринов, Мехмет оставил учёбу на третьем курсе Острожской академии, где изучал национальную безопасность, и ушёл воевать. Ранее он окончил Волынский военный лицей имени Героев Небесной сотни, готовящий кадры для украинских силовых структур.

Военкор отметил, что биография молодого бойца напрямую не указывает на участие в карательных действиях против мирного населения Донбасса. Однако сам факт учёбы в специализированном лицее говорит о том, что идеологическая подготовка будущих военных велась с раннего возраста.

По данным «Шепота фронта», Владимир Мехмет был уничтожен 13 сентября в стрелковом бою под Средним. Предположительно, это произошло во время одной из атак украинских подразделений.