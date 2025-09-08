Киев продолжает усиливать военные возможности, которые могут быть задействованы для контрнаступательных действий на побережье Крыма или в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент 60 процентов вооружений, применяемых ВСУ на линии фронта, производится внутри страны. Пишет Независимая газета.

По оценкам российских экспертов, одним из направлений подготовки может стать морской десант. Отмечается накопление безэкипажных и быстроходных катеров, а также создание запасов ракет. Подобные действия, по мнению специалистов, могут свидетельствовать о планах украинской стороны предпринять наступление с моря.

Британские СМИ сообщили о начале работы в Киеве штаба так называемой «коалиции желающих», в которую может войти до тысячи иностранных военных с перспективой увеличения численности до 20–50 тысяч человек. Наибольшие контингенты, как утверждается, планируют направить Франция, Дания, Нидерланды и Великобритания. Официальных подтверждений размещения иностранных сил на территории Украины нет, однако ранее уже упоминалось о присутствии специалистов НАТО, координирующих действия ВСУ.

Военный эксперт Владимир Попов считает, что скопление катеров и ракет указывает на подготовку наступательных операций. При этом он отметил, что российская армия продолжает наносить превентивные удары по стратегическим объектам, чтобы уничтожить боевой потенциал Украины до того, как Киев попытается реализовать такие планы.

Минобороны России 7 сентября сообщило о занятии населённого пункта Хорошее в Днепропетровской области. Кроме того, ведомство объявило о массированном ударе по объектам военной инфраструктуры Украины. В операции, по официальным данным, было задействовано рекордное количество средств — 805 беспилотников и 13 ракет «Искандер».