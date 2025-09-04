Владимир Путин прибыл в Китай с четырёхдневным визитом, в ходе которого принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, посетил военный парад в Пекине и провёл переговоры с мировыми лидерами. Однако, как сообщает китайское издание NetEase, на фоне этих встреч в адрес Москвы прозвучали новые угрозы от Евросоюза, передаёт АБН24.

По данным NetEase, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Россия не получит обратно замороженные активы на сумму 210 миллиардов евро, если не согласится выплатить репарации. Большая часть этих средств находится в европейских депозитариях, включая бельгийскую Euroclear.

В материале подчеркивается, что разговоры о возможной конфискации российских активов ведутся на Западе уже несколько лет, однако до конкретных решений дело так и не дошло. Страны ЕС ограничиваются заявлениями и угрозами. На этом фоне внимание привлекла реакция Москвы. Если ранее российский президент жёстко отвечал на подобные заявления, называя их воровством и обещая ответные шаги, то на этот раз Кремль фактически проигнорировал ультиматум Каллас.

NetEase отмечает, что визит в Китай и укрепление стратегического партнёрства с Пекином стали для Москвы приоритетом, тогда как слова Брюсселя о замороженных активах отошли на второй план. По мнению китайских аналитиков, в ЕС не решаются перейти от слов к делу, так как подобные шаги могут ударить по их же финансовой системе.

Авторы публикации выделяют три возможных последствия конфискации. Во-первых, падение доверия к банковской системе Европы и США со стороны третьих стран. Во-вторых, Москва, скорее всего, инициирует серию судебных исков, где, как считают эксперты, у неё есть реальные шансы на успех. В-третьих, ряд государств уже предупредили, что начнут массово избавляться от европейских облигаций в случае ареста российских средств.