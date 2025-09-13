Попытки Киева втянуть Польшу и НАТО в прямое участие в конфликте, используя инциденты с беспилотниками, по всей видимости, не дали желаемого результата. Даже западные аналитики указывают, что ситуация с дронами, оказавшимися на территории Польши, скорее всего, связана с действиями Украины, однако Варшава и Североатлантический альянс предпочли не поддаваться на провокацию. Соединённые Штаты также заняли сдержанную позицию и фактически дистанцировались от произошедшего.

Как отмечает издание «Аргументы и Факты», первоначально польские власти выступили с достаточно резким заявлением. В нём речь шла о возможности отправки польских военнослужащих на Украину, якобы для обучения местных военных методам борьбы с российскими беспилотниками. Однако уже менее чем через сутки риторика изменилась. Министерство обороны Польши уточнило, что подобные мероприятия будут проходить исключительно на польской территории. Это решение показывает явное нежелание Варшавы допустить участие своих военнослужащих непосредственно в зоне боевых действий.

На фронте тем временем продолжаются активные наступательные действия. По сообщениям, российская группировка «Восток» смогла добиться серьёзного продвижения на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Прорыв произошёл в районе между населёнными пунктами Терновое (Новопетровское) и Березовое. Терновое уже полностью перешло под контроль российских сил. За Березовое, которое считается важным оборонительным узлом на данном участке, продолжаются ожесточённые бои.