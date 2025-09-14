Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

Топ новостей

Британский город Скегнесс, ранее популярный благодаря своим пляжам, постепенно теряет привлекательность для туристов. Как сообщает «Турпром», всё чаще причиной отказа от поездок туда становится наплыв мигрантов, которых местные жители и гости города воспринимают как угрозу.

Ситуация особенно обострилась после того, как один из местных отелей был передан под временное размещение приезжих, ищущих убежище. В результате многие из них жили там в течение нескольких лет. Это заметно изменило атмосферу города и, по словам экспертов, повлияло на поведение туристов, которые теперь опасаются возможных столкновений.

Транспортные компании также начали пересматривать маршруты, отказываясь организовывать поездки в Скегнесс. Представители отрасли отмечают, что спрос падает, так как отдыхающие не хотят рисковать и сталкиваться с социальным напряжением. Специалисты предупреждают, что при сохранении такой динамики конфликты на бытовой почве могут перерасти в более серьёзные беспорядки.

Жители города всё активнее выражают протест против роста числа мигрантов. При этом, как подчёркивает «Турпром», местные власти в курсе происходящего, но реальных действий для решения проблемы не предпринимают.

В знак несогласия с ситуацией в Скегнессе начали появляться национальные символы. Так, известная городская часовая башня и ряд туристических объектов были украшены флагами с крестом Святого Георгия, который в Англии традиционно считается символом национальной идентичности и самосознания.

