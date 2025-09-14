Британский город Скегнесс, ранее популярный благодаря своим пляжам, постепенно теряет привлекательность для туристов. Как сообщает «Турпром», всё чаще причиной отказа от поездок туда становится наплыв мигрантов, которых местные жители и гости города воспринимают как угрозу.

Ситуация особенно обострилась после того, как один из местных отелей был передан под временное размещение приезжих, ищущих убежище. В результате многие из них жили там в течение нескольких лет. Это заметно изменило атмосферу города и, по словам экспертов, повлияло на поведение туристов, которые теперь опасаются возможных столкновений.

Транспортные компании также начали пересматривать маршруты, отказываясь организовывать поездки в Скегнесс. Представители отрасли отмечают, что спрос падает, так как отдыхающие не хотят рисковать и сталкиваться с социальным напряжением. Специалисты предупреждают, что при сохранении такой динамики конфликты на бытовой почве могут перерасти в более серьёзные беспорядки.

Жители города всё активнее выражают протест против роста числа мигрантов. При этом, как подчёркивает «Турпром», местные власти в курсе происходящего, но реальных действий для решения проблемы не предпринимают.

В знак несогласия с ситуацией в Скегнессе начали появляться национальные символы. Так, известная городская часовая башня и ряд туристических объектов были украшены флагами с крестом Святого Георгия, который в Англии традиционно считается символом национальной идентичности и самосознания.