Военный блогер Аслан Нахушев заявил, что в ночь на 8 сентября, ровно в полночь, может начаться заключительный этап специальной военной операции. Как передает «Царьград», он связал этот прогноз с решением продлить на год контракт начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова. По мнению Нахушева, сохранение Герасимова на посту означает вступление Москвы в решающую фазу конфликта.

В Генштабе действительно недавно произошли кадровые изменения. Заместителем Герасимова назначен генерал-полковник Андрей Мордвичёв, один из наиболее результативных российских командиров последних лет. 49-летний офицер командовал операциями по освобождению Мариуполя и Авдеевки. Взятие последнего города во многом связывают с его именем: Мордвичёв использовал нетипичную тактику, сумел прорвать эшелонированную оборону и проявил себя как специалист в применении рельефа местности и молниеносных ударов.

Тем временем, в ночь на 7 сентября российские войска нанесли один из наиболее массированных ударов за всё время проведения СВО. По информации, в операции участвовали 810 беспилотников «Герань». Сообщалось, что один из них мог поразить здание правительства Украины, на что публично отреагировал Владимир Зеленский.

Позже Министерство обороны России опровергло эти сведения. В ведомстве заявили, что удары были нанесены по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотников, а также по авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины. На Фрунзенской набережной подчеркнули, что удары по зданиям в границах Киева не наносились. Пожар в Кабмине Украины, по этой версии, мог возникнуть из-за сработавшей украинской системы ПВО, ракета которой попала в правительственное здание.