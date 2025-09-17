В сети появились кадры уничтожения американского танка Abrams, который находился на вооружении украинской армии. Видео опубликовано «Военной хроникой».

По информации источника, атака произошла в Сумской области. Боевой машине из состава 47-й механизированной бригады «Магура» устроил засаду FPV-дрон. Аппарат расположили рядом с дорогой, прикрытой сверху сеткой от беспилотников, и он выжидал подходящий момент для атаки.

Когда Abrams с украинским экипажем проехал по маршруту, дрон устремился следом, подобрал угол и нанес удар в кормовую часть. Попадание пришлось в наиболее уязвимую зону — щель между установленной на башне дополнительной решеткой, известной как «мангал», и защитой моторно-трансмиссионного отделения.

В результате бронемашина была полностью уничтожена. «Военная хроника» уточнила, что Украина уже потеряла порядка 90 процентов от всех поставленных Соединенными Штатами Abrams. Всего Вашингтон передал Киеву 31 танк.

