Под Сумами российские военные уничтожили редкий шведский танк Stridsvagn 103, больше известный как «S-танк». Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны», опубликовавший кадры удара. По информации канала, машина была поражена дроном «Анвар» в лесном массиве.

Stridsvagn 103 считается уникальной разработкой шведских инженеров 1960-х годов. В отличие от классических танков, у него отсутствует поворотная башня: орудие закреплено жестко, горизонтальное наведение осуществляется поворотом корпуса, а вертикальное — изменением угла наклона. Эта машина также стала первой в мире, где был применен газотурбинный двигатель. В итоге подобная концепция не получила распространения, и «S-танк» остался единственным в своем роде.

Особый интерес вызывает тот факт, что о передаче Stridsvagn 103 украинской армии ранее нигде не сообщалось. Каким образом техника оказалась на территории Украины, на данный момент остается неизвестным.

Тем временем, потери бронетехники ВСУ продолжают увеличиваться. Telegram-канал «Военная хроника» сообщил об уничтожении еще одного американского танка M1A1 Abrams из состава 47-й механизированной бригады «Магура». Судя по состоянию корпуса, речь идет об одном из недавних экземпляров, поставленных Соединенными Штатами.

