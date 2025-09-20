В минувшие выходные у берегов Португалии произошли два необычных инцидента с косатками, сообщает Daily Mail. Животные атаковали туристические суда в районе пляжа Фонте-да-Телья и севернее Кашкайша. Стая несколько раз протаранила яхту с туристами, в результате чего она затонула. Второе нападение также нанесло значительные повреждения лодке. На борту обоих судов находились девять человек, все они были своевременно эвакуированы другими туристическими катерами еще до прибытия официальных спасателей.

Как отмечает Daily Mail, эти случаи стали продолжением серии аналогичных происшествий, которые фиксируются последние годы в разных районах — от Бискайского залива и побережья Марокко до Северного моря. Однако ученые подчеркивают, что подобное поведение не является проявлением агрессии.

Президент испанского общества охраны и исследований китообразных CIRCE Рено де Стефанис в интервью изданию объяснил, что речь идет скорее об игре. По его словам, косаток особенно привлекают движущиеся рули парусных лодок: они вибрируют и создают сопротивление при ударах, что превращает их в своеобразную «игрушку».

Доктор Клэр Андвик из Университета Осло подтвердила, что это игровое поведение, но подчеркнула, что случай в Португалии стал первым, когда лодка действительно затонула после удара. Она отметила, что для косаток взаимодействие с рулем похоже на игру в перетягивание каната, особенно когда человек пытается управлять судном. Для людей же такие столкновения представляют серьезную угрозу, так как разрушенный руль может привести к полной потере управления и затоплению.

По мнению Рено де Стефаниса, лучшая стратегия при встрече с косатками — продолжать движение, а не останавливаться, как советовали ранее португальские власти. Он пояснил, что неподвижное судно становится для животных более интересной целью и провоцирует их на дальнейшие удары.

Клэр Андвик рекомендует опускать паруса, включать мотор и двигаться к берегу, а также держаться мелководья, где вероятность встречи с косатками ниже. При этом она предостерегает от активного управления рулем, так как это только усиливает интерес животных.

