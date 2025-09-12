В сети распространились кадры с похорон американского политического активиста Чарли Кирка, погибшего 10 сентября. На видео, опубликованном в соцсети X (заблокирована в РФ) сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, запечатлён вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс. Он вместе с другими людьми несёт гроб с телом Кирка. Сам Вэнс одет в строгий чёрный костюм и белую рубашку, а Дональд Трамп-младший ограничился лишь тем, что сопроводил запись изображением американского флага без дополнительных комментариев.

Трагедия произошла в минувшую среду, 10 сентября. Чарли Кирк, известный в США как один из наиболее активных представителей консервативного движения, выступал в университете штата Юта. В ходе его выступления прозвучал выстрел — пуля попала ему в шею. Политика экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось: он скончался от полученного ранения.

Как уточняется в сообщении, смерть Кирка вызвала широкий резонанс в американском обществе, так как он был заметной фигурой среди сторонников правых идей и открыто высказывался против оказания военной помощи Украине.

После трагедии Джей Ди Вэнс лично сопровождал гроб с телом погибшего в Аризону.