На конкурсе «Интервидение», который проходит в Москве, сербский музыкант Слободан Тркуля представил зрителям эффектное выступление. Как передаёт корреспондент URA.RU, артист появился на сцене не обычным способом — его вынесли на огромной платформе, поднятой над залом. Во время исполнения композиции Three Little Roses зрители наблюдали, как он словно парит на фоне декораций, изображающих лес и природные пейзажи.

Слободан Тркуля считается одной из самых заметных фигур современной балканской музыки. Помимо певческой карьеры, он известен как композитор и мультиинструменталист, владеющий более чем двадцатью музыкальными инструментами. Артист является основателем группы Balkanopolis, которая уже около 25 лет работает в жанре этно-фьюжн, сочетая византийское пение, сербский фольклор и джазовые элементы. За годы своей творческой деятельности Тркуля получил многочисленные награды, а Министерство иностранных дел Сербии присвоило ему статус посла культуры.

Конкурс «Интервидение» в нынешнем году проводится в Москве на сцене Live Арены. Начало фестиваля состоялось 20 сентября 2025 года, он проходит по указу президента России Владимира Путина. В проекте принимают участие исполнители из 23 стран. Российскую Федерацию на конкурсе представляет певец Shaman.

