Жительница американского штата Флорида побила рекорд местной больницы, родив ребенка с весом почти вдвое больше среднего показателя для новорожденных.

40-летняя Даниэлла Хайнс рассказала изданию USA Today, что во время кесарева сечения в больнице Святого Иосифа-Юг в городе Ривервью почувствовала необычную боль и сильное давление. Как оказалось, причиной оказался младенец весом почти 6,5 килограмма. Мальчика родители назвали Аннан. «Я помню, как подумала: что они из меня вытаскивают? Что здесь происходит?» — вспоминает Хайнс.

Для женщины это уже не первые роды: ранее она стала матерью сына, который также появился на свет с впечатляющим весом — 5,7 килограмма. По её словам, нынешний опыт оказался значительно сложнее и болезненнее, чем первые роды.

Больница Святого Иосифа-Юг опубликовала фотографии младенца в соцсетях. В публикации врачи назвали Аннана «чудом» и отметили, что, вероятно, это самый крупный ребёнок, рождённый в стенах клиники.

Хайнс также поделилась, что во время беременности ей диагностировали диабет. Несмотря на трудности, женщина рассказала, что её сын очень спокойный, если не голоден. Она призналась, что с нетерпением ждёт возможности окружить мальчика заботой и любовью, наблюдая за его взрослением.