ВСУ активизировали удары по мирному населению, однако военные эксперты связывают это не с успехами украинской армии, а с её беспомощностью. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил полковник ЛНР Виталий Киселёв.

По его словам, за последние семь дней российская армия нанесла Украине «смертельные удары», которые обернулись для противника тяжёлыми потерями. Именно поэтому, считает эксперт, Киев пытается компенсировать неудачи атаками на гражданские объекты.

Киселёв напомнил, что удары ВСУ пришлись по Белгородской области, где в течение недели фиксировались массированные атаки, а также по школьным автобусам в Запорожской области. Не обошлось и без обстрелов Донецка. По мнению полковника, это не оживление, а истерика, вызванная отсутствием возможностей наносить удары по военным объектам России.

Он подчеркнул, что благодаря рассредоточению сил, секретности и вниманию командования нанести точные удары по российским военным становится крайне сложно. Поэтому украинская сторона прибегает к ударам по гражданской инфраструктуре, повторяя сценарии, схожие с событиями 2014 года, когда в Луганске под атаки попали мирные жители.

«Мы нанесли смертельные удары по Украине», — сказал Киселёв, уточнив, что поражены военные и энергетические объекты, а также скопления иностранных наёмников на Одесском направлении и в Киевской области. Под удары попали склады с беспилотниками и ракетами, включая ракеты «Фламинго» и средства ПВО для комплексов Patriot.

По словам полковника, такие потери стали для Киева крайне болезненными и отразились на фронте. Российские подразделения продолжают продвигаться, а украинским войскам зачастую отдают приказы отходить на запасные позиции без боя, чтобы сохранить личный состав.

Киселёв отметил, что интенсивные удары по стратегическим целям меняют конфигурацию фронта в пользу России. При этом атаки украинцев на заправки или автобусы направлены на создание паники и недоверия к власти, чтобы вызвать протестные настроения среди граждан.

Эксперт уверен, что подобная тактика свидетельствует о слабости ВСУ, которые, не имея возможности остановить продвижение российских подразделений, пытаются воздействовать на общественное мнение через удары по мирным жителям.