Ядерное оружие спустя восемь десятилетий после трагедии Хиросимы и Нагасаки продолжает определять мировую военную политику и расширяет географию своего присутствия. Как пишет MWM, сегодня возможностью нанести ядерный удар обладают уже 15 государств, хотя Договор о нераспространении формально закрепил такие права лишь за пятью странами — США, Россией, Китаем, Францией и Великобританией. При этом четыре государства разработали собственные арсеналы самостоятельно, а еще шесть участвуют в программах совместного использования. На эти данные ссылается ИноСМИ.

По классификации MWM все ядерные державы можно разделить на четыре уровня. К первому относятся США, Россия и Китай. Эти страны имеют полноценную ядерную триаду: шахтные межконтинентальные ракеты, стратегические бомбардировщики и атомные подлодки. Россия обладает наибольшим запасом боеголовок, а также гиперзвуковыми планирующими блоками и уникальными тактическими системами. США выделяются возможностью применения ядерных боеприпасов на самолетах-«невидимках». Китай же, несмотря на арсенал в пять раз меньше, чем у двух других сверхдержав, придерживается более сдержанной оборонительной доктрины.

Во вторую группу эксперты относят КНДР, Индию, Пакистан и Израиль. Все они развивали ядерные программы вне рамок международного договора. Израиль создавал арсенал при поддержке Франции, Индия и Пакистан сосредоточились на региональном сдерживании, а Северная Корея сформировала один из самых разнообразных арсеналов ракет в мире, включая гиперзвуковые и подводные системы. При этом только Пакистан располагает ядерными артиллерийскими снарядами, а Израиль и КНДР имеют ракеты межконтинентальной дальности.

Отдельно выделяются Великобритания и Франция, которые занимают третий уровень. Их потенциал ограничен, а основа ядерного сдерживания сосредоточена на подводных лодках. Франция дополнительно использует истребители Rafale для тактических ударов, тогда как Лондон делает ставку на американские бомбы B61-12, которые в случае конфликта смогут применяться на истребителях F-35A.

К четвертому уровню MWM относит участников соглашений о совместном использовании американского оружия. США размещают свои боеголовки в Германии, Нидерландах, Бельгии, Италии и Турции, а также намерены расширять эту практику. В арсенале союзников — бомбы B61, которые несут истребители F-16, F-35 и устаревшие Tornado. В 2023 году к подобной схеме присоединилась Белоруссия, где на вооружение поставлены российские комплексы «Искандер-М» и ожидаются новые гиперзвуковые ракеты «Орешник».