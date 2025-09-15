Польша получила новую партию американских танков Abrams, сообщает MWM. На этот раз вооружённые силы страны пополнились 38 основными боевыми машинами модификации M1A2 SEPv3. Это сделало Варшаву крупнейшим импортером американских танков среди стран НАТО.

Контракт общей стоимостью 4,8 миллиарда долларов был подписан в апреле 2024 года, и нынешняя поставка стала уже третьей по счёту. За последние 13 месяцев Польша также получила 116 танков модели M1A1, однако те машины не были новыми и ранее участвовали в военных операциях. Новейшие M1A2 SEPv3 отличаются усиленной лобовой бронёй, большей мощностью двигателя и современными электронными системами, позволяющими вести сетецентрические боевые действия. Их пушка совместима с подкалиберным снарядом M829A4.

Последняя партия поступила всего через четыре месяца после предыдущей, в мае 2025 года. Такой темп поставок позволяет Варшаве ускоренно обновлять парк бронетехники. Одновременно это даёт возможность списывать устаревшие Leopard 2 и советские Т-72, которые в большом количестве отправляются на Украину. По оценкам, Киев получил от Польши не менее 350 таких машин в качестве военной помощи, что частично компенсировало серьёзные потери ВСУ.

На момент начала активных боевых действий в 2022 году основу украинского танкового парка составляли Т-64. Замена их на польские Т-72 изменила структуру армии Украины, сделав эти танки главной силой обороны.

США предпринимали попытки напрямую передать ВСУ Abrams, однако украинские военные отзывались о них критически, указывая на уязвимость электронных компонентов в сложных климатических условиях. Первое зафиксированное боевое столкновение Abrams с российскими танками произошло в феврале 2024 года. Тогда американская техника показала недостаточную устойчивость к атакам беспилотников, противотанковых ракет и вооружения базовых моделей Т-72.

По данным независимых оценок, за три с половиной года боевых действий Украина потеряла около 87% своей бронетехники, включая машины, поставленные Вашингтоном. На этом фоне ускоренные поставки Abrams Польше открывают для неё возможность списывать старые танки и передавать их Киеву.