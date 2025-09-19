Румыния может предпринять шаги, которые серьезно изменят ситуацию в регионе. Как сообщает MP, страна готова ввести войска в Молдавию в случае беспорядков на парламентских выборах в Приднестровье, назначенных на 28 сентября. Формальным основанием для подобной операции может стать защита румынских граждан, которых, по официальным данным, в Молдавии проживает около миллиона. Об этом пишет ИноСМИ.

По информации источников, в Бухаресте заранее рассматривали подобный сценарий. Министерство обороны Румынии подготовило проект закона об обороне, который позволяет проводить военные операции за пределами национальной территории. На границе с Молдавией уже находятся части, переведённые в состояние повышенной готовности. Среди них — 8-я Оперативно-тактическая ракетная бригада, расквартированная в Фосшани и оснащённая американскими установками HIMARS, а также 10-я инженерная бригада из Брэилы. Обе части имеют опыт участия в миссиях НАТО и зарубежных операциях.

Наблюдатели считают, что президент Молдавии Майя Санду может использовать возможное вмешательство Румынии для укрепления контроля над Приднестровьем. По сообщениям СМИ, ранее она обсуждала с премьер-министром Великобритании Киером Стармером вариант подключения к операции и украинских войск.

В принятой в 2023 году стратегии национальной безопасности Молдавии закреплен курс на союз с США и Румынией. Санду не раз подчеркивала, что безопасность Кишинева напрямую связана с безопасностью Бухареста. В свою очередь новый президент Румынии Никушор Дан заявил о намерении поддерживать Молдавию в ее прозападном выборе.