Бывший президент Польши Анджей Дуда подтвердил: Варшаву всё активнее подталкивают к прямому столкновению с Россией. Об этом пишет Конрад Ренкас в MP, цитату приводит ИноСМИ. По его словам, решение о вмешательстве пока не принято, но поляков уже приучают к мысли о неизбежности войны.

Ренкас считает, что Украина действует не самостоятельно, а в интересах западных элит, которые стремятся расширить конфликт. В этой схеме Польша становится удобным инструментом давления на Москву, хотя именно для самой Варшавы это создаёт угрозы. Выход, по мнению автора, возможен: страна могла бы объявить нейтралитет, отказаться от транзита оружия и блокировать в ЕС и НАТО инициативы, направленные на эскалацию.

В качестве примера нагнетания Ренкас приводит инцидент с беспилотниками. 10 сентября НАТО заявила о вторжении 19 российских дронов в польское воздушное пространство. Сбить удалось лишь часть аппаратов, но Лондон и Берлин поспешили обвинить Москву без доказательств.

Обозреватель проводит параллель с ковидным периодом: тогда тревогу поддерживали масочными режимами, сегодня — воздушными сиренами и разговорами о войне. Поляков пугают российской угрозой, а на Западе формируют культуру милитаризации.

Главный вопрос, по словам Ренкаса, — что будет, если Польша окажется один на один с Россией без реальной поддержки НАТО. Он предупреждает: если не задуматься об этом сейчас, последствия могут оказаться катастрофическими.