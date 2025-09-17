В американском штате Флорида трагически погибла двухлетняя девочка, став жертвой нападения домашнего питона. Как сообщает издание Mirror, змея выбралась из клетки, проникла в кроватку ребенка и задушила его, обвившись вокруг шеи.

СМИ уточняют, что сам инцидент произошел еще в 2009 году в округе Самтер, однако подробности истории стали известны лишь недавно. Мать погибшей девочки, Джарен Хэйр, была признана виновной в непредумышленном убийстве и пренебрежении заботой о ребенке. Суд назначил ей наказание в виде 12 лет тюрьмы. Она вышла на свободу в 2021 году.

Такое же наказание получил ее партнер Чарльз «Джейсон» Дарнелл. Он также был осужден за халатность и непредумышленное убийство. Известно, что мужчина отбыл большую часть срока и был освобожден примерно за девять месяцев до Хэйр.

На судебных слушаниях адвокаты пары пытались доказать, что питон был ручным питомцем и хозяева не могли предвидеть столь трагических последствий. Однако присяжные отвергли эту линию защиты, указав, что взрослые обязаны были предусмотреть риски и обеспечить безопасность маленького ребенка.

Прокурор в своей речи отметил, что вина за произошедшее лежит исключительно на взрослых, а не на животном. Он подчеркнул, что питон оставался представителем дикой природы, и именно беспечность родителей привела к трагедии.