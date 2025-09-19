Историю чудесного спасения 16-летней жительницы Лондона опубликовало издание Metro. Девушка по имени Стелла Ральфини оказалась на грани жизни и смерти после страшной аварии, в которой её сердце остановилось на четыре минуты. Врачи, приехавшие на место, были почти уверены, что шансов выжить у пострадавшей нет.

ДТП произошло ночью, когда Стелла возвращалась домой с вечеринки вместе с другом. Их автомобиль занесло на дороге, и машину отбросило в столб. Удар был такой силы, что девушка вылетела через лобовое стекло прямо на автостраду. В этот момент, как позже рассказала Ральфини, она ощутила, будто её душа покинула тело и поднялась вверх, наблюдая за происходящим с высоты.

«В тоннель я не спускалась. Но вся моя жизнь пронеслась в голове вихрем: одно воспоминание быстро сменяло другое. Я видела себя в разные годы, это были яркие и прекрасные моменты», — поделилась британка. По её словам, в какой-то момент ей стало невыносимо жалко умирать в таком возрасте.

Стелла описала, как видела собственное тело на дороге: нога лежала под неестественным углом, вокруг стояли очевидцы, некоторые плакали. Она также слышала, как один из медиков сказал, что её не удастся спасти. В тот момент девушка почувствовала мощное желание жить. «Моя душа словно устремилась вниз и вернулась обратно в тело», — вспоминает она.

После лечения и выписки из больницы Ральфини решила посвятить себя волонтёрской деятельности. Эксперты, комментируя её случай, отметили, что подобные переживания нередко случаются при клинической смерти. Люди рассказывают, что видят себя со стороны или проживают заново всю жизнь. Учёные связывают это с резким всплеском активности мозга в момент, когда организм находится в критическом состоянии.