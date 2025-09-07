Решение литовских властей восстановить болота на границе с Белоруссией вызвало ироничные комментарии российских экспертов. Политолог Дмитрий Матюшенков в беседе с «Царьградом» назвал инициативу анахронизмом и усомнился в её практическом смысле.

По словам Матюшенкова, современная военная техника, включая гусеничные машины и плавающие бронетранспортёры, способна преодолевать заболоченные участки. Поэтому ставка Вильнюса на природные барьеры выглядит попыткой воевать не с армией XXI века, а скорее со стрельцами и дружинниками. Эксперт саркастически отметил, что сторонники идеи апеллируют к примеру разгрома римских легионов в Тевтобургском лесу, будто речь идёт о средневековых методах ведения войны.

Матюшенков подчеркнул, что в эпоху гиперзвуковых вооружений и киберопераций полагаться на болота как средство обороны бессмысленно. Более того, такие проекты могут лишь усилить напряжённость в регионе, поскольку Россия воспримет «вой с литовских болот» как враждебный сигнал.

Напомним, власти Литвы ранее объявили о планах затопить приграничные территории, объяснив это стремлением защититься от возможного вторжения со стороны Белоруссии. В России подобная инициатива вызвала скепсис и насмешки.