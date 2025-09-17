За последние три дня российская армия нанесла серию ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины. Telegram-канал Mash сообщил, что под огонь попали как минимум 14 стоянок поездов и хранилищ с топливом для тепловозов.

Согласно информации источника, операции были направлены на выведение из строя узловых точек снабжения. Удары пришлись на территории Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Одесской областей. Под прицелом оказались станции и вокзалы, через которые осуществлялась переброска грузов.

Отдельно отмечается, что под Киевом был уничтожен железнодорожный состав с боеприпасами. Пожар на поезде продолжался несколько часов. По словам экспертов, именно Киевская область играет ключевую роль в обеспечении украинских войск поставками из Польши и Румынии, поэтому удары по этому региону особенно значимы.

Компания «Украинские железные дороги» подтвердила факт повреждений и заявила о многочасовых задержках пассажирских и грузовых составов. В частности, сообщается, что основной удар в день публикации пришелся на станцию Знаменка в Кировоградской области.

Минобороны России в своей сводке также указало, что среди целей последних суток находились объекты железнодорожной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины.