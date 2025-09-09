Военный эксперт Виктор Литовкин в комментарии aif.ru заявил, что заявления Владимира Зеленского о необходимости тренировать украинских военных внутри страны направлены на то, чтобы увеличить присутствие НАТО на территории Украины.

Ранее Зеленский отмечал, что обучение солдат ВСУ за рубежом неэффективно, так как по возвращении их приходится «переучивать». По его словам, украинские военные обладают большим боевым опытом, чем их западные партнеры.

Литовкин пояснил, что, говоря о тренировках на территории Украины, Зеленский фактически добивается размещения здесь инструкторов и подразделений НАТО. «Не лыком так мочалом Зеленский затягивает Украину в НАТО или НАТО на Украину. Альянс выделяет деньги на тренировки, а их надо осваивать. Также надо осваивать и натовскую тактику, стандарты и прочее. То есть это такая дорога в НАТО через тренировки», — сказал эксперт.

По его мнению, заявления о необходимости переобучения украинских солдат после зарубежных курсов являются признанием того, что подготовка в странах Запада оказалась пустой тратой денег и сил.