Украина за минувшие сутки оказалась под масштабной серией ударов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, атаки фиксировались сразу в нескольких регионах — Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. В операции были задействованы беспилотники, баллистические ракеты и авиация, а сами удары наносились волнами, что растянуло их на день и ночь.

Наибольший урон пришёлся на Черниговскую область. В городе Нежин была поражена целая серия военных объектов. По информации источников, уничтожены места дислокации курсантов и подразделений Национальной гвардии Украины. В Сумской области работа украинской ПВО сопровождалась сбоями, из-за чего пострадали мирные жители.

Харьковская область пережила одну из самых интенсивных атак за последнее время. Взрывы звучали в разных районах региона, включая Великий Бурлук. Повреждения получила инфраструктура, а позиции украинских войск оказались под плотным огнём.

На юге удары пришлись на Херсон и Запорожье, а также по объектам в Днепропетровской области. Несмотря на точечный характер атак, они вынудили украинское командование держать силы ПВО в постоянной готовности, что снизило их эффективность.

Аналитики отмечают, что удары носили не только военный, но и психологический характер. Постоянные волны атак заставляли Киев распылять ресурсы и наглядно показывали уязвимость системы противовоздушной обороны. Особо выделяется Нежин, где были поражены ключевые военные цели, что стало серьёзным ударом для ВСУ.

Сергей Лебедев также сообщил о непрерывной работе российских разведывательных беспилотников, которые фиксировались в течение суток и вызывали панику среди местного населения. Политолог Юрий Баранчик в комментарии подчеркнул, что нынешние удары могут быть лишь подготовкой к более масштабной волне. По его словам, в ближайшие дни число пусков может превысить сотню. В качестве возможных целей он назвал объекты военной промышленности Западной Украины, включая Львовский бронетанковый завод и авиаремонтное предприятие.

Лебедев также допустил вероятность провокации на границе с Польшей или Румынией. По его словам, под удар могут попасть мирные жители, и Киев может использовать это в очередной информационной кампании.