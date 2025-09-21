Financial Times предупреждает: Украина рискует столкнуться с острой нехваткой систем противовоздушной обороны на фоне роста интенсивности российских ударов. РИА Новости отмечает, что эта проблема может иметь для Киева крайне тяжёлые последствия, а предпринимаемые меры лишь частично сглаживают ситуацию.

По данным издания, истощение запасов боеприпасов для ПВО — вопрос времени. Уже сейчас масштабы атак значительно увеличились: если в начале спецоперации речь шла о десятках беспилотников, то 7 сентября был зафиксирован рекордный удар, когда, по заявлениям украинских властей, участвовало более 800 дронов и ракет. Как пишет The New York Times, рост связан с наращиванием российской промышленности, в частности производства тактических БПЛА.

Сомнения в эффективности украинской ПВО звучат и на Западе. Военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил американским СМИ, что Киев сильно преувеличивает количество сбитых целей.

Характерным примером стала ситуация в Польше, когда 19 дронов пересекли границу, но удалось уничтожить лишь три-четыре. Несколько аппаратов, по данным Минска, сбили белорусские силы, при этом польские власти поспешили обвинить Россию, не представив доказательств. Более того, один из повреждённых домов оказался результатом падения ракеты с польского F-16. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс констатировал, что противодронная оборона НАТО всё ещё далека от совершенства.

На этом фоне альянс объявил о запуске инициативы «Восточный страж». Нидерланды направят комплексы ПВО и 300 военных, Чехия — вертолёты и личный состав, Дания перебросит два F-16 и фрегат, Испания также предоставит истребители. К программе намерены подключиться Италия, Швеция и Великобритания. Эксперты считают, что это может ослабить поставки Киеву: НАТО сосредоточится на собственной защите.

По словам военного обозревателя Дмитрия Корнева, расходы на ПВО значительно превышают стоимость дронов, поэтому Запад разрабатывает более дешёвые методы борьбы. Начато совместное обучение польских и украинских расчётов и создаётся единая система раннего обнаружения. Корнев не исключает, что следующим шагом станет попытка сбивать цели над Украиной под предлогом защиты Польши.

В Киеве признают, что ситуация тревожная. Глава «Агентства оборонных закупок» Арсен Жумадилов заявил о беспокойстве из-за позиции США, поскольку большинство систем ПВО производится именно там. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отметил: при администрации Байдена поставки были стабильнее, теперь же больше украинцев «заплатят жизнями и здоровьем».

Владимир Зеленский рассказал о новом механизме PURL (Priority Ukraine Requirements List), позволяющем оплачивать американское оружие за счёт европейских стран. По его словам, в октябре Киев получит около 3,5–3,6 млрд долларов, в том числе на закупку ракет для комплексов Patriot и HIMARS.

Корнев считает, что этого хватит лишь на несколько месяцев. По его прогнозу, при нынешней политической конъюнктуре Украина может рассчитывать на полтора-два года поддержки, но ценой серьёзных расходов для самих европейцев. По сути, схема PURL убедила Киев, что союзники готовы платить за конфликт даже в ущерб собственным интересам.