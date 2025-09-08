Ночной удар по Крюковскому мосту через Днепр в Полтавской области стал событием, которое в издании «Взгляд» назвали новым этапом специальной военной операции. Ранее российские войска не наносили ударов по подобным целям.

Украинские источники сообщили, что переправу поразил дрон «Герань», в результате чего железнодорожно-автомобильный объект получил значительные повреждения. Министерство обороны России уточнило, что в ходе операции были поражены объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооружённых сил Украины.

В публикации отмечается, что Крюковский мост имеет ключевое значение. Он соединяет правый берег Днепра, где расположены важные транспортные узлы и предприятия тяжелой промышленности, с левым берегом, где находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. При этом это единственная подобная переправа в Полтавской области, что делает ее особенно важной для логистики.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что удар по Крюковскому мосту стал возможен после того, как российские военные нашли уязвимости в системе противовоздушной обороны Украины. По его словам, уничтожить все более чем двадцать мостов через Днепр затруднительно, но поддерживать их в нерабочем состоянии вполне реально. Такой сценарий, подчеркнул он, способен привести к «почти катастрофическим последствиям» для украинской стороны.

Эксперт Юрий Кнутов также считает атаку по Крюковскому мосту этапным событием в СВО. По его мнению, Москва демонстрирует, что даже поставки вооружений, производимых в соседних странах, не смогут изменить ситуацию, поскольку транспортная инфраструктура Украины оказывается под ударом и не способна обеспечить доставку техники и боеприпасов к фронту.