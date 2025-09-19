В ночь на 19 сентября над Киевом и его окрестностями прошла масштабная атака российских беспилотников. Как отмечают источники, в воздухе появились несколько десятков ударных дронов, строй которых возглавляли три реактивные «Герани». Полет напоминал парад: аппараты двигались плотным строем, практически не выполняя маневров и не встречая сопротивления со стороны украинской системы ПВО. Передает АиФ.

На подлете к столице строй разделился. Каждая «Герань» ушла к своей цели, пикируя с большой высоты. В районах, где располагались военные объекты, начались сильные взрывы. По данным экспертов Telegram-канала «Хроника Гераней», основная часть дронов нанесла удары по целям в районах Броваров и Борисполя. Еще несколько аппаратов пролетели над Киевом и поразили объект в черте города. Другая группа долетела до Василькова, где также зафиксированы попадания.

По словам аналитиков, российские беспилотники без труда прошли через воздушное пространство, которое считается одним из наиболее защищённых на Украине. Маршрут атаки пролегал с северо-востока на юго-запад и охватывал наиболее охраняемый район страны. При этом удары были направлены на военные объекты, что подтверждает целенаправленный характер операции.

Военный эксперт, доцент Финансового университета при правительстве РФ Владимир Ераносян обратил внимание на то, что украинская система противовоздушной обороны показала крайне низкую эффективность. Он отметил, что без системных поставок современных средств ПВО со стороны НАТО и без регулярных данных американской космической разведки возможности Украины по отражению таких атак будут продолжать снижаться.