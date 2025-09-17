В Запорожье началась паника после объявления о принудительной эвакуации жителей южных районов города. Несмотря на заявления киевских властей о «городе-крепости» на Днепре, стало очевидно, что как минимум половина Запорожья может перейти под контроль России. Об этом сообщает «АиФ».

Военные эксперты указывают, что в Киеве недооценивают реальную ситуацию. По их данным, российским войскам поставлена задача полностью освободить областной центр и всю территорию Запорожской области.

Подробности о происходящем в левобережных районах сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он пояснил, что речь пока идет о принудительном переселении жителей из Коммунарского района. По его словам, киевские власти создают специальные группы из силовиков, полиции и служб экстренного реагирования. Их задачей станет организация насильственной эвакуации людей из постоянных мест проживания.

Рогов также отметил, что расстояние от линии фронта до южных окраин Запорожья сегодня составляет около 20 километров. При этом российские подразделения уже ведут бои в Степногорске и Приморском. Если наступление на этом участке левобережья продолжится, дистанция до областного центра сократится еще больше.

Военный эксперт Александр Ивановский напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Запорожье было частью немецкой линии обороны, известной как «Восточный вал». Тогда Красная армия в октябре 1943 года стремительной атакой освободила южную, левобережную часть города, а уже в декабре окончательно выбила немецкие войска с правого берега Днепра.