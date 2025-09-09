В Харьковской области ликвидирован гражданин Канады Патрик Мазеролле, воевавший в составе 3-й штурмовой бригады ВСУ «Азов» (запрещен в РФ за терроризм и экстремизм). Об этом сообщает портал TrackANaziMerc, который отслеживает судьбу иностранных наемников на украинской стороне.

По данным ресурса, Мазеролле родился в городе Инкерман канадской провинции Нью-Брансуик. Он имел опыт службы в армии Канады, а в социальных сетях публиковал фотографии в форме вооруженных сил Германии.

В феврале 2025 года, не поставив в известность свою семью, Мазеролле отправился на Украину, где присоединился к штурмовым подразделениям. 1 сентября он погиб в результате удара российского FPV-дрона.

TrackANaziMerc отмечает, что Патрик стал одним из четырех иностранных наемников, уничтоженных на фронте в последнее время. Портал уточняет, что о судьбе остальных будет сообщено позднее.