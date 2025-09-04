Российские войска усиливают группировку на покровском направлении. Как сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале, туда перебрасываются подразделения ВДВ и морской пехоты из Сумской области. По его данным, соединения готовятся к продвижению в сторону Доброполья. Среди переброшенных частей названы 155-я и 40-я бригады морской пехоты, 177-й отдельный полк, 11-я десантно-штурмовая бригада и 76-я дивизия ВДВ. Ранее эти подразделения участвовали в освобождении Курской области и создании полосы безопасности.

Telegram-каналы сообщают, что ожесточённые бои продолжаются в районах Удачного и Троянды. Кроме того, российская пехота начала штурм Мирнограда, а на юго-западе Покровска постепенно расширяется зона контроля. Военкор Руслан Татаринов в канале «Шепот фронта» отметил, что украинская сторона пытается выдавать локальные вылазки за значимые успехи, публикуя фото с флагами. Однако такие акции быстро пресекаются, и позиции возвращаются под контроль российских войск. По его словам, выступ армии России от Покровска до Доброполья не только удержан, но и расширяется.

Ситуацию прокомментировал и военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с aif.ru. Он подчеркнул, что Покровск и Константиновка берутся в своеобразные «клещи», а главная цель наступающих сил — перехват украинских коммуникаций и нанесение ударов по дорогам и тылам. Особое внимание уделяется борьбе с беспилотниками, где активно действует соединение «Рубикон».

По мнению Дандыкина, у украинской армии сегодня нет ресурсов для масштабного наступления. Основная задача ВСУ заключается лишь в том, чтобы удержаться до зимы. Он уверен, что осень станет для Киева самым тяжёлым периодом за весь ход конфликта.