Армия США испытала новые ударные дроны Launched Effects, сообщает Defence Blog. В ходе тренировки военные использовали беспилотники для уничтожения макета российской самоходной артиллерийской установки «Мста-С». Учения прошли на базе Льюис — Маккорд в штате Вашингтон.

К классу Launched Effects относят малогабаритные беспилотные аппараты, включая Atlas 600, которые запускаются с земли или с транспортных платформ. Такие устройства предназначены для разведки, целеуказания и нанесения ударов. На прошедшей демонстрации военные представили модификацию ближнего радиуса действия — Launched Effects Short-Range (LE-SR).

Как отмечает Defence Blog, ключевым элементом тренировки стало использование реалистичных макетов военной техники. Для имитации целей на полигоне разместили полноразмерные модели, включая 152-миллиметровую гаубицу «Мста-С». Эти установки применялись как суррогатные цели, чтобы проверить возможности дронов в условиях, максимально приближенных к боевым.

Особенность Launched Effects заключается в их способности действовать не поодиночке, а в скоординированных группах, напоминающих «волчьи стаи». Такой подход повышает эффективность ударов и делает систему более гибкой по сравнению с традиционными барражирующими боеприпасами.

По словам разработчиков, подобные испытания показывают, что новые беспилотные комплексы могут стать важным элементом будущих военных операций США.